الحكومة الأسترالية: لن يكون هناك أي أطفال في مخيمات المهاجرين بجزيرة ناورو قريبًا

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الأحد، أنه لن يكون هناك قريبًا أي أطفال في مخيمات احتجاز المهاجرين بجزيرة ناورو في المحيط الهادي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
يديرها الأستراليون في ناورو تقدموا جميعًا بطلبات، لإعادة توطينهم في الولايات المتحدة.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، إن آخر أربعة أطفال من طالبي اللجوء في المخيمات التي
وأوضح موريسون أن "كل طفل طالب لجوء قد نقل الآن من ناورو، أو تم التعامل مع طلبه وله مسار واضح لمغادرة
جدير بالذكر أنه بموجب سياسة الهجرة في أستراليا، يتم إرسال طالبي اللجوء الذين يتم اعتراضهم في البحر أثناء محاولة للوصول للبلاد إلى المخيمات في بابوا غينيا الجديدة وناورو.
وتنص القواعد على عدم إمكان إعادة توطينهم في أستراليا، حتى إذا تبين أنهم لاجئون، ويتم احتجازهم إلى أن تقبلهم دولة أخرى، أو يوافقون على العودة إلى ديارهم.
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