إسرائيل تستهدف الأراضي الزراعية وصيادي العصافير بغزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وكالات :

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي نيرانها، صباح اليوم الأحد، تجاه الأراضي الزراعية وصيادي العصافير، جنوب قطاع غزة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



أفادت مصادر فلسطينية أن جنود الاحتلال فتحوا نيران رشاشاتهم بشكل مكثف تجاه صيادي العصافير في منطقة

"الفراحين" شرقي محافظة خان يونس، ولم يبلغ عن وجودإصابات.



كما أطلقت قوات الاحتلال نيرانها تجاه الأراضي الزراعية، شرقي محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، ولم يبلغ عن وجود

إصابات.



من ناحية أخرى، اعتقل جيش الاحتلال 5 فلسطينيين؛ بزعم تسللهم عبر السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة.



وقال موقع (حدشوت 24) "إنه تم اعتقال 5 فلسطينيين تسللوا عبر السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة نحو الداخل"، وأشار الموقع العبري إلى أنه جرى تحويل المعتقلين الخمسة إلى التحقيق.

