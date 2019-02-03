حدث في مثل هذا اليوم February 3, 2019

أحداث سياسية وعامة 1488 - المستكشف البرتغالي بارثولوميو دياز يهبط في خليج موسل بجنوب أفريقيا بعد الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، وبذلك يكون أول أوروبي يصل إلى أقصى الكرة الأرضية جنوبًا. 1815 - تأسيس أول مصنع تجاري لإنتاج الجبن في سويسرا. 1783 - إسبانيا تعترف بالولايات المتحدة الأمريكية. 1867 - الأمير موتسوهيتو يتولى حكم اليابان ويتخذ اسم الإمبراطور ميجي. 1945 - بداية معركة مانيلا لاسترجاع العاصمة الفلبينية وذلك بين اليابان والولايات المتحدة بتحالف مع الفلبينيين. 1947 - إنطلاق إذاعة دمشق السورية الرسمية، هي ثاني إذاعة تأسست في العالم العربي. 1950 - الشرطة البريطانية تلقي القبض على العالم النووي كلاوس فوكس بتهمة التجسس على البرنامج النووي البريطاني والأمريكي لصالح الاتحاد السوفيتي. 1962 - الرئيس الأمريكي جون كينيدي يقرر حظر جميع أنواع المبادلات التجارية مع كوبا باستثناء المواد الغذائية والأدوية. 1969 - ياسر عرفات يتولى رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية وذلك باجتماع المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في القاهرة. مواليد 1809 - فيلكس مندلسون، موسيقي ألماني. 1830 - روبرت سيسل، رئيس وزراء بريطاني. 1887 - غيورغ تراكل، شاعر نمساوي. 1942 - عادل أبو ربيعة، عسكري لبناني. 1948 - كارلوس فيليب اكسيمنس بيلو، رجل دين من تيمور الشرقية حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1996. وفيات 1116 - كولومان، ملك مجري. 1451 - مراد الثاني، سلطان عثماني. 1901 - فوكوزاوا يوكيتشي، كاتب ياباني. 1924 - وودرو ويلسون، رئيس الولايات المتحدة الثامن والعشرون حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1919. 1938 - عبد العزيز الرشيد، مؤرخ وأديب وصحفي كويتي. 1959 - عمر راسم، رسام وخطاط وصحفي جزائري. 1975 - أم كلثوم، مغنية مصرية. 1989 - جون كاسافيتز، ممثل أمريكي.

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