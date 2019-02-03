كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لقاء متوقع بين بوتين ونتنياهو قبل الانتخابات الإسرائيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، عقد لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 9 أبريل المقبل.

ويعود آخر لقاء بينهما إلى 11 نوفمبر الماضي على هامش المؤتمر الذي عقد في الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الروسي متردد في لقاء نتانياهو بسبب الهجمات الإسرائيلية على سوريا.

وترددت تقارير في يناير الماضي، عن اشتباه جهاز الأمن العام الإسرائيلي، شين بيت، في تدخل روسي محتمل في الانتخابات العامة الإسرائيلية، عبر هجمات إلكترونية وقرصنة، لصالح نتانياهو، ورد الكرملين على ذلك بالقول إن روسيا لم يسبق لها أن تدخلت في انتخابات دولة أخرى، ولا تعتزم القيام بذلك في المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا متهمة بالتدخل في الانتخابات الأمريكية في 2016، والاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما اتهمت دول أوروبية أخرى موسكو بمحاولة التدخل في انتخاباتها.