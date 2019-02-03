كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوايدو يدعو المعارضة الفنزويلية إلى مظاهرات ضخمة في كاراكاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، المعارضة، إلى تنظيم مظاهرات جديدة ،يوم 12 فبراير الجاري.

وعمت أمس المظاهرات المؤيدة والمعارضة للرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، شوارع العاصمة، كاراكاس. وذلك بحسب وكالة "الأناضول".

وفي خطاب ألقاه أمام أنصاره، دعا جوايدو المعارضة إلى تنظيم مظاهرات ضخمة ضد الرئيس مادورو، يوم 12 فبراير ، الذي يحتفل فيه الفنزوليون بـ "يوم الشباب".

وأكد جوايدو أن المظاهرات المناهضة لحكم مادورو ستستمر، حتى تحقيق المعارضة أهدافها.

وتشهد فنزويلا توترا، منذ 23 يناير الماضي، إثر إعلان زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، وإعلان مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وسارع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الاعتراف بزعيم المعارضة "رئيسا انتقاليا"، وتبعته كل من كندا، وكولومبيا، وبيرو، والإكوادور، وباراغواي، والبرازيل، وشيلي، وبنما، والأرجنتين، وكوستاريكا، وغواتيمالا ثم بريطانيا.

وبالمقابل، أيدت كل من تركيا وروسيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.