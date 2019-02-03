كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش السوري يعلن استهدافه من قبل التحالف الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وسائل إعلام حكومية سورية عن مصدر عسكري قوله إن طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة هاجمت موقعا للجيش السوري قرب جبهة القتال ضد آخر جيب لتنظيم داعش شرقي نهر الفرات في ساعة متأخرة الليلة الماضية، فتسببت في أضرار وإصابات.

ونقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا) عن المصدر قوله في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد "شن طيران ’التحالف عدوانا على أحد تشكيلات الجيش السوري العاملة في منطقة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي".

وأوضح المصدر أن الهجوم أسفر عن إصابة جنديين وتدمير مدفع، بحسب وكالة "رويترز".

ولم يتسن الحصول على تعليق للتحالف بقيادة الولايات المتحدة لكنه نفى من قبل ضرب أهداف للجيش السوري في تلك المنطقة.