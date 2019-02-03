كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى بحادث مرور قرب مدينة كالوغا قرب موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 4 أشخاص بينهم طفل مصرعهم وأصيب 19 آخرون في حادث مرور وقع على طريق سيارات سريع قرب مدينة كالوغا جنوب غربي العاصمة الروسية موسكو.

وقال مصدر في الشرطة: "في التاسعة والربع من صباح اليوم، انقلبت حافلة لنقل الركاب، وانزلقت إلى قناة على حافة طريق السيارات السريع "كالوغا فيازما"، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 19 آخرين.

وكانت الحافلة متجهة في رحلة من بلدة يارتسيفو إلى مدينة كالوغا، وعلى متنها 48 راكبا بينهم 33 طفلا، في طريقهم إلى إحدى الفعاليات الرياضية.