كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفلبين: 8 قتلى في اشتباكات بين الجيش وأبوسياف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل خمسة جنود وثلاثة مسلحين في اشتباكات بجنوب الفلبين بين الجيش وجماعة أبو سياف في عملية استهدفت مرتكبي الهجوم في الأسبوع الماضي على كاتدرائية في جولو، الذي أسفر عن 20 قتيلا.

وأصيب 18 جندياً في تبادل إطلاق النار الذي استمر أكثر من ساعتين، أمس السبت، في باتيكول بجزيرة جولو، وفقا لقناة إيه بي إس- سي بي إن، المحلية.

وسعى الجيش في العملية لضبط أحد قادة جماعة أبو سياف المتورطين في الهجوم على الكاتدرائية، أحد الاعتداءات الأكثر دموية في المنطقة المضطربة في البلاد، ولكنه فشل في ذلك.

ووقع الهجوم بعد المصادقة على قانون لإقامة منطقة حكم ذاتي جديدة للمسلمين في جنوب البلاد، يطلق عليها اسم بانغسامورو، بعد عقود من الصراع الانفصالي، وذلك بعد الموافقة على القانون في استفتاء 21 يناير(كانون الثاني) الماضي.

ورغم أن مقاطعة سولو صوتت ضد إقامة بانغسامورو، إلا أنها ستندرج في المنطقة الجديدة، بعد موافقة أكثر من 87% من الفلبينيين على الاستفتاء.