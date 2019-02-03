كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متظاهرون بريطانيون يتضامنون مع فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم المجموعة الشيوعية الثورية ببريطانيا مظاهرات خارج مقر هيئة الإذاعة البريطانية في لندن، منتقدة شركة البث لتغطية غير عادلة للأزمة السياسية التي تتكشف في فنزويلا.

وذكرت صحيفة "يني شفق"، أن المجموعة المتظاهرة تشن حملات ضد التدخل الغربي في فنزويلا ودول أخرى تحكمها حكومات يسارية واشتراكية.

وردد المتظاهرون هتافات مثل؛ "ارفعوا أيديكم عن فنزويلا!" و"بي بي سي لا مزيدًا من الأكاذيب!"، وطلبوا من الغرب أن يظل واضحًا من التدخل في فنزويلا، وأن وسائل الإعلام الغربية، مثل "بي بي سي"، يجب أن تكون غير متحيزة في تغطيتها الأزمة السياسية التي تحدث في فنزويلا.

وقالت إحد المتظاهرين وتدعى "نيكي" لصحيفة "يني شفق": "نحن نقف متضامنين مع شعب فنزويلا وحكومتهم التي كانت تحت الحصار من الولايات المتحدة والقوات المعادية للثورة، ونحن هنا نشكو من التغطية الصحفية من جانب واحد التي تبثها هيئة الإذاعة البريطانية".

وأضافت: "روسيا وتركيا والصين لا تستغني عن هذا الأمر وتقولان: إننا غير مهتمين بتدخلك أحادي الجانب، وأشارت قائلةً: "فيما يتعلق بدعم تركيا المطلق للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فإن ذلك يزعج BBC التي تكره روسيا بشكل خاص".

وفي سياٍق متصل، قال "إيتشام"، عضو آخر في المجموعة الشيوعية الثورية: "إنني أشعر بالاشمئزاز من هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي طالما كنت على دراية بالسياسة، لأنها تكذب بشأن فنزويلا".

وطالب منظمو المظاهرة، الصحفيين، بالتحقيق في حقيقة ما يحدث في فنزويلا، وقالوا إن الدول الغربية مثل؛ الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، تساعد في تنظيم انقلاب ضد حكومة "مادورو" المنتخبة ديمقراطيًا لصالح الجناح الأيمن خوانجوايدو.