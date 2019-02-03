كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. تولسي جابارد تعلن ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت النائبة الديموقراطية الأمريكية، تولسي جابارد، عضو الكونجرس من ولاية هاواي، رسميًا، نيتها للترشح للرئاسة في عام 2020.

وكتبت "جابارد" على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "انضموا إلي في بناء حركة من أجل السلام في الداخل والخارج ستفي بوعد أمريكا من أجل الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع. اليوم نبدأ حملتنا".

كما انتقدت رئيس الولايات المتحدة الحالي، دونالد ترامب، الذي - وفقًا لها - قام بحملة ضد تغيير النظام، لكنه الآن يدفع باتجاه تغيير النظام في فنزويلا وإيران.