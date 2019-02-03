كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب": تجار البشر يهربون النساء إلى أراضينا بسبب "سوبر بول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في اجتماع لمجلس الوزراء حول مكافحة الاتجار بالبشر على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، أن الحدود غير الآمنة تعطي للمتاجرين حرية مرور واضحة لنقل ضحاياهم إلى الولايات المتحدة، وهي من أكبر الصناديق المالية بالنسبة لأشخاص سيئين للغاية.

وقال "ترامب"، إنه في السنة المالية 2018، أقامت دائرة الهجرة والجمارك أكثر من 1500 عملية اعتقال للاتجار بالبشر، مع 97 في المئة من عمليات الاتجار بالجنس".

وأشار إلى أنه حتى أكبر حدث رياضي في البلاد يساهم في المشكلة، مضيفًا: "أنها حركة كبيرة الآن بسبب سوبر بول – الحدث الرياضي الأكبر في البلاد -، إذا كنت تستطيع تصديق هذا. إنها تجلب الكثير من النساء عبر الحدود الجنوبية لسوبر بول".

ومن جانبها، قالت وزيرة الأمن الداخلي، كريستين نيلسن: "بعض الضحايا الذين أنقذنا، للأسف، كان منبينهم الأطفال دون السن القانونية الذين تم جلبهم لأغراض البيع والإساءة كجزء من أنشطة سوبر بول".

وأضافت، أن وزارتها نشرت أكثر من 600 موظف في مدينة أتلانتا لمساعدة المسؤولين المحليين في تأمين سوبر بول.

وألقى الرئيس الأمريكي ترامب، اللوم بشكل متكرر على الهجرة غير الشرعية بسبب جرائم مثل تهريب المخدرات والاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي.