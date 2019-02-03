مصالح البيضاء تُفرغ أمعاء نيجيري بلع 85 كبسولة من الكوكايين

بلغت كمية مخدر الكوكايين، التي تم تفريغها في المستشفى الجامعي ابن رشد من أمعاء مواطن نيجيري، مساء أمس السبت، كيلوغراما واحدا و540 غراما ملفوفة داخل 85 كبسولة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني في مطار محمد الخامس الدولي، في مدينة الدارالبيضاء، كانت قد أوقفت المشتبه فيه في الحادي والعشرين يناير الماضي، مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية، قادمة من ساو باولو في البرازيل، وذلك للاشتباه في تهريبه لمخدر الكوكايين في أمعائه، وهو ما استدعى الاحتفاظ به تحت الحراسة الطبية في المستشفى الجامعي ابن رشد في مدينة الدارالبيضاء.

وأضاف البلاغ نفسه أنه بعد تفريغ المخدرات المحجوزة، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، بعد استقرار حالته الصحية، وذلك رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.