فالفيردي: أتمنى عودة ديمبيلي في أقرب وقت

أكد إرنستو فالفيردي، مدرب فريق برشلونة، أمس السبت عقب تعادل فريقه أمام فالنسيا في الدوري الإسباني (الليغا) بهدفين لكل منهما أنه على الرغم من أن الهدف الرئيسي لفريقه هو الفوز ببطولة الليغا إلا أنه “من الصعب التعامل بنفس العقلية في جميع المباريات”.

وبسؤاله حول وجود اختلاف في حدة وقوة لاعبيه بين مباراة اليوم ومباراة الأربعاء الماضي التي تمكنوا من العودة فيها أمام إشبيلية في إياب ربع نهائي كأس الملك، أجاب فالفيردي “لدينا تركيز شديد على محاولة الفوز بجميع المباريات وبالأخص حصد لقب الليغا، وهي المسابقة التي نتميز فيها بالانتظام”.

وأوضح مدرب الفريق الكتالوني أن الهدف الأول لفالنسيا جاء في الوقت الذي كان فيه فريقه هو الأفضل وأشاد كثيرا بطموح لاعبيه.

وأضاف فالفيردي “لقد سجلنا الهدف الأول وفي شوط المباراة الثاني تواجدنا داخل منطقة جزاء الخصم وكان بإمكاننا العودة والفوز في اللقاء”.

وعلى جانب آخر، تمنى مدرب البلوغرانا عودة اللاعب عثمان ديمبيلي في أقرب وقت والاعتماد عليه في المباريات القادمة للفريق.