شكرا لقرائتكم خبر عن متعاقدو التربية يعربون عن ارتياحهم لتوجيهات محافظ حضرموت والان مع التفاصيل

أعرب عدد كبير من المعلمين والمعلمات المتعاقدين بسلك التربية والتعليم في ساحل ووادي حضرموت عن تقديرهم وارتياحهم الكبير لتوجيهات محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني والتي أفضت الى استلامهم للزيادة المتمثلة في نسبة الـ 30% والتي أضيفت إلى مرتباتهم التعاقدية إسوة بغيرهم من موظفي الدولة .

وثمن المعلّمون المتعاقدون هذه الجهود التي تؤكد حرص قيادة السلطة المحلية ودعمها لرسالة التربية والتعليم والاهتمام المستمر بالمعلّم في الحقل التربوي والتعليمي، مؤكدين مواصلتهم بحرص وأمانة لرسالتهم النبيلة في ظل الرعاية الكريمة والاهتمام منقطع النظير للراعي الأول محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني .

متمنين ما يشهده هذا القطاع الحيوي والمهم في حياة المجتمع من تطور في جميع مكونات العملية التعليمية بمديريات المحافظة كافة .

الجدير بالذكر تأتي هذه التوجيهات للمحافظ البحسني جاءت استمراراً لمتابعته لمستحقات المعلمين والمعلمات ومنتسبي القطاع التربوي والتعليمي بالمحافظة مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة ولما من شأنه الرفع من المستوى المعيشي للمعلمين والمعلمات في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها جميع محافظات الوطن .

وكان قد وجّه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وزارة المالية بالمحافظة بصرف مستحقات المعلمين والعاملين في قطاع التربية والتعليم في ساحل ووادي حضرموت لشهر يناير 2019م (التسويات) وذلك كعهده على مكتبي التربية والتعليم بالساحل والوادي والتي يطالب بها المعلمون على أي تقيّد تلك المبالغ كعهده على المكتبين وتستعاد عند وصول المستحقات المالية من وزارة المالية وحتى تستكمل وزارة التربية والتعليم التعزيز المالي مع وزارة المالية بوصفهما الوزارتين المعنيتين بالصرف .

وأكد المحافظ أن هذا الإجراء يأتي تقديراً لجهود المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم في ساحل ووادي حضرموت وعرفاناً بعطاءاتهم في هذا الحقل المهم ، ودورهم البارز في تربية الأجيال وتعليمهم .

وكان المحافظ البحسني وجه مشكوراً نهاية العام الماضي بصرف استحقاق مالي لشهر واحد للمعلمين تقديراً لمكانة المعلم ولمصلحة الطلاب واستقرار العملية التعليمية في المحافظة .

علماً بأن هذا المستحقات يتم متابعتها لدى وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء لجميع موظفي وزارة التربية والتعليم إلاّ أن المحافظ البحسني استثنى المعلمين في ساحل ووادي حضرموت تقديراً لمكانة المعلم وحتى يتم صرف المستحقات من الجهة المعنية بالصرف وهي وزارة المالية .