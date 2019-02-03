شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء .. إجتماع عمان يحدد مصير 16 ألف مختطف وأسير لدى الحوثيين والان مع التفاصيل

قال عضو فريق الأسرى والمختطفين الحكومي ماجد فضائل، إن اجتماع عمان يوم الثلاثاء القادم سوف يحدد مصير أكثر من 16 ألف أسير ومختطف ومفقود بينهم ألفا شخص اعترفت بهم المليشيا، فيما العدد الباقي سيخضع للنقاش.

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن فضائل أنه ستتم على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء مناقشة الأسماء التي أنكرت المليشيا وجودها وسيتم تقديم أدلة وإثباتات دامغة على أنهم لا يزالون في سجون الحوثي .

وأوضح أن الأسماء التي تقدمت بها الحكومة والبالغ عددها أكثر من 9 آلاف مختطف جميعهم مدنيون. ولفت إلى أن من بين المختطفين مفقودين ومخفيين قسراً.

وأعلن الأردن أمس موافقته على طلب من الأمم المتحدة لاستضافة جولة جديدة من المحادثات بين ممثلي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في عمان لبحث اتفاق الأسرى.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة إن «الأردن وافق على طلب جديد مقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، لعقد اجتماع في عمان الأسبوع القادم بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثي لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين».