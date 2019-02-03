شكرا لقرائتكم خبر عن موقع فرنسي يكشف عن تزويد قطر للحوثيين بالأسلحة والان مع التفاصيل

كشف موقع "ميديا بارت" الفرنسي، أن الحوثيين يتلقون شحنات أسلحة قادمة من قطر، وأشار الموقع أنه ليس لدى الحوثيين أي مشكلة في الحصول على الأسلحة، فالعراب الإيراني يعتني بكل شيء، ويخترع كل يوم المزيد من الوسائل المعقدة لإرسالها إلى المتمردين.

وأكد الموقع أنه تم اعتراض ثلاث مركبات صغيرة تابعة لمواطنين محليين في منطقة المهرة، محملة بالأسلحة، وبصورة رئيسة رشاشات الكلاشينكوف وآر بي جي.

وتمكن التحقيق، الذي أجرته الأجهزة الأمنية، من تحديد أن هذه الأسلحة جاءت من قطر، ليتم تجميعها بعد ذلك في مدينة صلالة .

ولفت الموقع أنه يتم تنسيق العملية برمتها من قبل قطريين من أصل يمني، وهم من سهلوا تهريب الأسلحة باتجاه الأراضي اليمنية.