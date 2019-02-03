شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تعود إلى دبلوماسية المال لتودد إلى واشنطن والان مع التفاصيل

عادت قطر إلى دبلوماسية المال للتودد إلى واشنطن، وكسب رضاها بعد أن ضاقت الأخيرة ذرعاً من تمويل قطر للإرهاب وتحالفها المعلن مع إيران .

وأعلنت قطر في شهر نوفمبر من العام الماضى، بصدد إجراء عمليات توسعية فى قاعدة العديد العسكرية، فى خطة لتكون قاعدة دائمة للجيش الأمريكى بمنطقة الشرق الأوسط.

جاء اعتزام قطر لهذا الإجراء، بعد أشهر قليلة من تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف فيه الدوحة بأنها تمول الإرهاب تاريخيًا، مشيرًا إلى أنه حان الوقت لدعوة قطر لوقف هذا التمويل.

وذكر تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية حينها أن قطر ستتكفل بمبلغ 1.8 مليار دولار، لتطوير القاعدة التي أنشأت عام 2005، بموجب اتفاقية الدفاع المشترك بين واشنطن والدوحة.

ونقلت وسائل إعلام قطرية عن وزير الدفاع القطرى خالد محمد العطية، أن توسيع القاعدة التى تستضيف 10 آلاف من القوات العسكرية الأمريكية، سيشمل منشآت إسكان عائلى لأكثر من مائتى ضابط وتوسعات أخرى فى البنية التحتية إلى جانب تحسينات على مستوى العمليات.

بدوره كشف الباحث في شؤون الإرهاب، جيم هانسون فى مقال نشر مؤخرًا ضمن "مجموعة الدراسات الأمنيّة"، عن محاولات عصابة الدوحة التودد إلى واشنطن، حيث أعلنت تكفلها بتوسيع قاعدة العديد الجوية .. مشيرًا إلى أن كثير من القادة في وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكية، يأملون في أن تقوم العلاقات مع قطر على أسس أفضل، حيث تتوسع التفاعلات الأمريكية مع القطريين على المستويات الأمنية والتجارية وغيرها من المجالات.

لكن الباحث فى شؤون مكافحة الإرهاب سلط الضوء على ما لم يتم ذكره، موضحًا أنه لم يكن هنالك من أخبار إيجابية حول إنهاء الخلاف بين قطر والدول العربية، وهو أمر يجب ألا يكون مفاجئا، بما أن قطر فشلت في تحقيق أي مطلب من المطالب التي تقدم بها جيرانها.

وشدد هانسون على ضرورة أن تنضم الولايات المتحدة إلى الدول العربية الأخرى في العديد من هذه المطالب، خصوصا تلك المرتبطة باستمرار قطر في دعم الإرهاب.

وأكد الخبير الأمني الأمريكي أنه من الواضح استمرار الدوحة في علاقات ودية مع الإسلاميين المتشددين في أنحاء العالم، حتى أنها تستضيف أسوأ المعتدين على أراضيها.

واتهم هانسون تنظيم الحمدين بالاستمرار في تمويل الإرهاب، قائلا: "ما زالوا (قطر وإيران) يمولون جميع الأشرار، وأعتقد أن هذا هو السبب في التقارب الشديد بين قطر وإيران، اللتين تعدان الممولين الرئيسيين لحزب الله وحماس وكل الوقائع المخزية التي تحدث".

وطالب الباحث من الإدارة الأمريكية بتوخي الحذر في التعامل مع الحكومة القطرية، ودعا واشنطن إلى القيام بخطوات منها خفض مستوى التحالف "المحدود" مع الدوحة، بسبب إصرارها على تمويل الجماعات الإرهابية في المنطقة.

العديد من الباحثين الأمريكيين كرروا تحذيراتهم للحكومة الأمريكية بضرورة الحذر من عصابة الدوحة، حيث كشف النائب الجمهوري روبرت بيتينغر، عضو اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب، خلال مؤتمر بالكونجرس عقد عام 2017، من أن أمير قطر، تميم بين حمد، اعترف له بدعم تنظيم القاعدة في سوريا.

وقال بيتينغر إنه اجتمع مع أمير قطر ثلاث مرات، كما اجتمع بسفير قطر في واشنطن مرات عديدة، مضيفًا: "بصراحة، الأمير قال لي لقد ساعدنا القاعدة في سوريا لأننا نكره (رئيس النظام السوري بشار) الأسد".

وكان رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير بندر بن سلطان، قد اعتبر أن وجود وجود قاعدة أمريكية في قطر لا يعني حماية حكومة الدوحة، لأنها للاستخدام الأمريكي لا القطري.