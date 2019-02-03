شكرا لقرائتكم خبر عن مغلس : الميليشيات تحمل مشروعاً إيرانياً يخدم أجندة الملالي والان مع التفاصيل

قال وكيل وزارة الإعلام، الدكتور، نجيب مغلس أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية، لا يحملون مشروعاً وطنياً بل مشروعاً إيرانياً يخدم أجندة الملالي .

وأكد في تصريحات نقلتها صحيفة عكاظ السعودية، أن الميليشيات الحوثية تسعى إلى تثبيت المشروع الطائفي، وذلك على خلفية إصدار قوائم بأسماء 1200 يمني ورفعها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء أمس (السبت) لاستباحة ممتلكاتهم.

وأعتبر مغلس أن إصدار هذه القائمة في هذا التوقيت يؤكد أن هذه العصابات ترفض مساعي السلام ولا تريد أي وجود للدولة .. لافتاً إلى أن الحوثي يسعى من وراء هذه الإجراءات إلى محاولة ترميم صورتهم المهزومة أمام أنصاره وتقديم النصر الزائف بإطلاقه هذه القائمة التي تضيف جريمة جديدة إلى جرائمهم منذ 21 سبتمبر 2014.

وأكدا أن تلك الإجراءات التي تأتي ضمن خطوات الحوثي لإفشال جهود السلام ونهب ممتلكات اليمنيين، لن تؤثر على موقف القيادات الرافضة للانقلاب بل ستزيدها إصرارا على المضي في دعم جهود الحكومة للقضاء على هذا المشروع الإرهابي.

وتساءل مغلس: لماذا عند الحديث عن السلام يسارع هؤلاء لإصدار قائمة تضم أبناء الشرعية والحريصين على النظام الديموقراطي ؟، مؤكدا أنها نتاج مشروع إيراني لا يريد إلا تمزيق اليمن ورفض كل المحاولات الرامية لإنجاح جهود الأمم المتحدة.

بدوره رأى وكيل وزارة الإعلام عبدالباسط القاعدي، أن الانقلاب يحاول شرعنة السطو على ممتلكات اليمنيين من خلال تقديم قائمة للممتلكات وإجراء محاكمة صورية تشرعن عملية النهب المنظمة، مؤكدا أن هذا لا يبرئ ساحة الحوثي بل يدينه ويوثق هذه الجرائم ويثبت أنه يهدف إلى استباحة أموال اليمنيين وهو إجراء يمهد للسطو على كل من يخالف نهجه.