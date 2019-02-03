شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الهند يزور إقليم كشمير المتنازع عليه والان نبدء بالتفاصيل

وصل رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى اليوم الأحد، إلى إقليم (كشمير) المتنازع عليه مع باكستان، فى زيارة تستمر يوما واحدا بهدف "متابعة الأعمال التنموية" بالمنطقة.

وذكرت شبكة (إيه.بى.سى.نيوز) الأمريكية أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية وإجراء دوريات على الطرق ووضع أسلاك شائكة وإقامة نقاط تفتيش لمنع الاحتجاجات وأى هجمات للمتمردين خلال زيارة مودى للإقليم.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن مودى وصل إلى منطقة (لداخ) الجبلية النائية على الحدود مع الصين وباكستان حيث قام بافتتاح جامعة هناك.

يشار إلى أن إقليم (كشمير) متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية (جامو وكشمير) وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".