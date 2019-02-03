ماذا يعني انسحاب روسيا وأمريكا من معاهدة الصواريخ؟

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من المتوقع أن يلقي انسحاب روسيا والولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى بالضوء على السياسات الاستراتيجية المتوقعة للقوتين خلال المستقبل القريب

خلال الأشهر القليلة الماضية، بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برسائل واضحة لروسيا بأنه يعتزم إنهاء المشاركة الأمريكية في معاهدة الصواريخ النووية، وهو الأمر الذي أكده بشكل فعلي خلال الساعات القلية الماضية، لتنتهي أكبر اتفاقيات الحرب الباردة. روسيا بدورها لم تقف صامتة لتشاهد القرار الأمريكي، حيث اتخذت قرارا بتعليق معاهدة القوات النووية متوسطة المدى التي تم توقيعها في فترة الحرب الباردة بعد تحرك مماثل من جانب الولايات المتحدة، ليصبح كلا الطرفين حرًّا في سياسته الاستراتيجية بشأن الصواريخ النووية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا القرار، اليوم السبت، وأتبعه بتعليمات صريحة إلى الحكومة بعدم الشروع في محادثات لنزع السلاح مع واشنطن، وهو ما يلقي بظلاله على السياسات المتوقعة للجانبين، حسب رؤية صحيفة الجارديان البريطانية. لماذا انسحب ترامب من معاهدة السلاح النووي مع روسيا؟ الولايات المتحدة على

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا القرار، اليوم السبت، وأتبعه بتعليمات صريحة إلى الحكومة بعدم الشروع في محادثات لنزع السلاح مع واشنطن، وهو ما يلقي بظلاله على السياسات المتوقعة للجانبين، حسب رؤية صحيفة الجارديان البريطانية. لماذا انسحب ترامب من معاهدة السلاح النووي مع روسيا؟ الولايات المتحدة الولايات المتحدة على الرغم من المعارضة الواضحة لدى بعض الأوساط السياسية في الولايات المتحدة لقرار الانسحاب من المعاهدة، فإن واشنطن من الناحية النظرية ستحقق بعض الاستفادة على المستوى السياسي من هذا القرار. وقالت الصحيفة البريطانية، إن الاستفادة السياسية الأكبر للولايات المتحدة تكمن في سهولة التعامل مع بعض التهديدات مثل الصين وروسيا بشكل أوسع، خاصة بعد أن توترت علاقات موسكو مع الغرب بشأن عدد من القضايا، بما في ذلك ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا، بالإضافة إلى اتهامات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. الصين وراء انسحاب ترامب من معاهدة القوى النووية ومن بين الأسباب التي يراها المحللون كانت دافعًا وراء اتخاذ الولايات المتحدة هذا القرار، هو أنها ترغب في نشر تلك الصواريخ بالعديد من بلدانها الحليفة في آسيا، وعلى رأسها كوريا الجنوبية واليابان، بما يعني مواجهة الصين التي لم تكن طرفًا في المعاهدة. «بيحلم بعالم أحادي القطب».. موسكو ترد على ترامب على مستوى أوروبا، ستتمكن الولايات المتحدة أيضًا من توفير قاعدة كبيرة لصواريخها متوسطة المدى خلال السنوات المقبلة في منطقة اليورو، وبالأخص في دول البلقان، والتي تعتبرها موسكو منطقة حساسة لأي نشاط عسكري من أوروبا أو الولايات المتحدة. روسيا روسيا قال بوتين إن روسيا ستبدأ العمل على إنشاء صواريخ جديدة، بما في ذلك أنواع تفوق سرعة الصوت، وطلب من الوزراء عدم بدء محادثات نزع السلاح مع واشنطن، متهمين الولايات المتحدة بالبطء في الرد على مثل هذه التحركات. التحركات التي أعلنها الرئيس الروسي باتت تتشكل بشكل واضح، خاصة أن بوتين كان اعتراضه في الأساس على أن الولايات المتحدة تدعم بعض الدول الأوروبية بصواريخها متوسطة المدى، الأمر الذي اعتبره مخالفًا للمعاهدة. موسكو: احتمالية عقد لقاء بين بوتين وترامب في باريس وقالت الصحيفة البريطانية، إن الروس قد يرون تلك الخطوة مثالية لمواجهة شكوكهم من ناحية النيات الأمريكية، والتي في الغالب قد يتم مواجهتها بالتوسع في إنتاج الصواريخ متوسطة المدى. واتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة بانتهاك اتفاقية الأسلحة النووية وصفقات الأسلحة الأخرى، مثل معاهدة حظر الانتشار النووي، وذلك بشكل غير مباشر عن طريق دعم بعض الدول الأوروبية، والتي طالبت بشكل فعلي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ببذل مزيد من الجهد العسكري والسياسي على المستوى الدولي للوقوف في وجه التهديدات الروسية بالمنطقة. وبخلاف نشر الصواريخ الأمريكية في البلقان، تخشى موسكو من أن يكون ذلك بداية لسلسلة من التطويرات المتواصلة للصواريخ متوسطة المدى.

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