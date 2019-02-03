انت الان تتابع ردا على واشنطن.. أوروبا تفرض قيودا على واردات الصلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بدأ الاتحاد الأوروبي، أمس السبت، تنفيذ قرار فرض قيود على واردات الصلب من عدة أسواق عالمية.وجاءت الخطوة استجابة لمخاوف المنتجين في الاتحاد الأوروبي الذين يقولون إن أوروبا قد تتعرض لإغراق بالصلب الذي لم يعد يجري تصديره إلى الولايات المتحدة في ظل الإجراءات التي تتخذها واشنطن. ويعتبر القرار بمثابة إجراء للرد على خطوة الولايات المتحدة بفرض قيود على الفولاذ والألمونيوم الأوروبي المصدر، وتشمل القيود الأوروبية المعلنة، المصدرين التقليديين للصلب، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وسيجري تطبيق الحصص لفترات محددة كل منها ثلاثة أشهر، بهدف كبح المخزونات، ويطال الإجراء صادرات الصين والهند وروسيا وكوريا الجنوبية وتركيا وأوكرانيا.كانت المفوضية الأوروبية قالت: إن "الإجراءات الجديدة من المنتظر أن تبقى سارية لما يصل إلى ثلاث سنوات، لكن يمكن مراجعتها في حالة تغير الظروف، ومن المنتظر أن