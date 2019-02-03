انت الان تتابع ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سد البرازيل إلى 121 قتيلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت السلطات البرازيلية، ارتفاع حصيلة ضحايا كارثة برومادينيو إلى 121 قتيلا و226 مفقودًا، إثر انهيار سد منجمى فى جنوب شرق البرازيل الأسبوع الماضى. وذكرت أجهزة الطوارئ في الولاية أن المفقودين أصبحوا في عداد القتلى، خصوصا مع عدم العثور على أحياء خلال الأسبوع الماضي. وأوضحت الشرطة المحلية، أن الغالبية العظمى من القتلى والمفقودين هم من العمال في منجم الحديد، وقد دفنوا تحت الأنقاض جراء انهيار مخلفات طينية حين انهار السد فوق كافيتيريا المنجم والمنطقة الإدارية الرئيسية.

فيما جمّدت السلطات أصولا للشركة تقدر قيمتها بثلاثة مليار دولار تمهيدا لدفع فاتورة الأضرار والتعويضات والغرامات.وكانت الحصيلة الخميس 110 قتلى، فضلا عن 238 مفقودا، ووقعت الكارثة في 25 يناير، عندما تسبب انزلاق للتربة بانهيار السد في منجم للحديد الخام قرب مدينة بيلو أوريزونتي عاصمة ولاية ميناس جيرايس، فيما