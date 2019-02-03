بسبب القوة والعنف.. السترات الصفراء تتظاهر ضد الشرطة

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خرج محتجو «السترات الصفراء» في فرنسا للسبت الـ12 على التوالي للتظاهر في شوارع باريس، احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود وغلاء المعيشة، ولكن هذه المرة يحتج المتظاهرون ضد عنف الشرطة، وما يشاع عن استخدامها الكرات المعدنية المغلفة بالمطاط. تأتي هذه التظاهرات عقب قرار مجلس الدولة، أعلى هيئة للقضاء الإداري في فرنسا، السماح بمواصلة استخدام قاذف الكرات الدفاعية في ردع التظاهرات، والذي يرجح أنه تسبب بجروح خطيرة بما في ذلك لأحد قادة الاحتجاج جيروم رودريج، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
وقرر مجلس الدولة، أمس الجمعة، السماح بمواصلة استخدام قاذف الكرات الدفاعية في التظاهرات، وعقب هذا القرار اتفق المحتجون الذين بدأوا تحركاتهم أساسا ضد السياسة الاجتماعية والضريبية للحكومة على تنظيم «مسيرة كبرى للجرحى» في العاصمة الفرنسية لحظر قاذف الكرات الدفاعية والقنابل. وكتب في دعوات أطلقت
وقرر مجلس الدولة، أمس الجمعة، السماح بمواصلة استخدام قاذف الكرات الدفاعية في التظاهرات، وعقب هذا القرار اتفق المحتجون الذين بدأوا تحركاتهم أساسا ضد السياسة الاجتماعية والضريبية للحكومة على تنظيم «مسيرة كبرى للجرحى» في العاصمة الفرنسية لحظر قاذف الكرات الدفاعية والقنابل.
وكتب في دعوات أطلقت على «فيسبوك»، أن المتظاهرين مدعوون من أجل «وضع حد للقوة المفرطة التي تستخدمها الحكومة لإسكات الاحتجاج»، وإلى أن يجلبوا ضمادات للعين وغيرها وتلطيخ ستراتهم الصفراء بالأحمر، في إشارة إلى الدم.
وقال ناشطون «لنجردهم من السلاح»، إن 20 شخصا أصيبوا بجروح خطيرة في العين منذ 17 نوفمبر، وتجري إدارة الشرطة 116 تحقيقا بهذا الشأن، يتعلق 10 منها بجروح خطيرة في العين.
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