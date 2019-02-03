انت الان تتابع بسبب القوة والعنف.. السترات الصفراء تتظاهر ضد الشرطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

خرج محتجو «السترات الصفراء» في فرنسا للسبت الـ12 على التوالي للتظاهر في شوارع باريس، احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود وغلاء المعيشة، ولكن هذه المرة يحتج المتظاهرون ضد عنف الشرطة، وما يشاع عن استخدامها الكرات المعدنية المغلفة بالمطاط. تأتي هذه التظاهرات عقب قرار مجلس الدولة، أعلى هيئة للقضاء الإداري في فرنسا، السماح بمواصلة استخدام قاذف الكرات الدفاعية في ردع التظاهرات، والذي يرجح أنه تسبب بجروح خطيرة بما في ذلك لأحد قادة الاحتجاج جيروم رودريج، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.

وقرر مجلس الدولة، أمس الجمعة، السماح بمواصلة استخدام قاذف الكرات الدفاعية في التظاهرات، وعقب هذا القرار اتفق المحتجون الذين بدأوا تحركاتهم أساسا ضد السياسة الاجتماعية والضريبية للحكومة على تنظيم «مسيرة كبرى للجرحى» في العاصمة الفرنسية لحظر قاذف الكرات الدفاعية والقنابل. وكتب في دعوات أطلقت