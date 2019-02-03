مقتل 6 من طالبان وجماعة "داعش-خرسان" في غارات جوية بجنوب وشرق أفغانستان

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عناصر من حركة طالبان

قُتل ستة مسلحون على الأقل من حركة طالبان وجماعة "داعش-خرسان" خلال غارات جوية منفصلة في جنوب وشرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وذكرت مصادر عسكرية مطلعة أن قصفا جويا لقوات التحالف أسفر عن مقتل ثلاثة من مقاتلي جماعة "داعش-خرسان" بمنطقة خوجياني بإقليم ننكارهار.

وتابع المصدر أن قصفا جويا آخر لقوات التحالف أسفر عن مقتل مسلح من طالبان بمنطقة تارين كوت بإقليم أوروزجان.

ونفذت قوات التحالف أيضا غارة جوية بمنطقة "نهر السراج" بإقليم هلمند، مما أسفر عن مقتل مسلحين اثنين من طالبان، حسب المصادر.

ولم تعلق الجماعات المسلحة مناهضة للحكومة من بينها طالبان على ذلك حتى الآن.