انت الان تتابع مقتل 6 من طالبان وجماعة "داعش-خرسان" في غارات جوية بجنوب وشرق أفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قُتل ستة مسلحون على الأقل من حركة طالبان وجماعة "داعش-خرسان" خلال غارات جوية منفصلة في جنوب وشرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.
وذكرت مصادر عسكرية مطلعة أن قصفا جويا لقوات التحالف أسفر عن مقتل ثلاثة من مقاتلي جماعة "داعش-خرسان" بمنطقة خوجياني بإقليم ننكارهار.
وتابع المصدر أن قصفا جويا آخر لقوات التحالف أسفر عن مقتل مسلح من طالبان بمنطقة تارين كوت بإقليم أوروزجان.
ونفذت قوات التحالف أيضا غارة جوية بمنطقة "نهر السراج" بإقليم هلمند، مما أسفر عن مقتل مسلحين اثنين من طالبان، حسب المصادر.
ولم تعلق الجماعات المسلحة مناهضة للحكومة من بينها طالبان على ذلك حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 6 من طالبان وجماعة "داعش-خرسان" في غارات جوية بجنوب وشرق أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.