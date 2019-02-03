انت الان تتابع وفاة شخص وإصابة اثنين في انهيار ثلجي في جبال الالب الفرنسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

تسبب انهيار ثلجي "كبير" بوفاة شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح طفيفة عصر السبت في منطقة سافوا في جبال الالب الفرنسية خارج مدرجات التزلج في محطة فال سوني، على ما ذكرت فرق الاسعاف.

وقد جرف الانهيار وطمر نحو عشرة متزلجين كانوا يمارسون هذه الرياضة ضمن مجموعات على ارتفاع 2300 متر.

ولم تنشر أي تفاصيل حول هوية الأشخاص الثلاثة.

أما المتزلجون الآخرون فقد تم انتشالهم من دون أن يصابوا بأذى.

وقد رفع مستوى الانذار من احتمال وقوع انهيارات ثلجية في مقاطعة سافوا مساء الخميس بسبب الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج ما أضعف الغطاء الثلجي.

وخطر وقوع انهيارات ثلجية مرتفع جدا في كل جبال الالب الفرنسية مع درجة 4 على سلم من خمس درجات.