الان تتابع رئيس وزراء السودان: مطالب المحتجين الاقتصادية مشروعة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

وصف رئيس الوزراء السوداني معتز موسى، الحركة الاحتجاجية التي تشهدها بلاده بأنها “صوت محترم” له “مطالب مشروعة”، مؤكدا في الوقت ذاته أن السبيل الوحيد للتغيير هو الانتخابات.

وقال موسى للصحفيين في الخرطوم، إن “الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، هي صوت محترم يجب أن يسمع وهي تحرك شبابي محترم وهي مطالب مشروعة”.

وأضاف: “لكننا في الحكومة نؤكد بأن السبيل الوحيد للتغيير هو عبر الانتخابات، والحكومة على استعداد لتوفير أعلى درجات الشفافية”، مبديا انفتاحه لدعوة “كل العالم لمراقبتها”.

وأكد موسى، أن حكومته لا تنظر إلى الاحتجاجات “من زاوية مغلوب ومنتصر”.

وفي سياق مواز، دعا تجمع المهنيين السودانيين، إلى انطلاق مسيرات جديدة، اليوم، من مختلف المناطق السودانية للمطالبة برحيل الحكومة، مؤكدا أن “العودة إلى المنازل تعني الموت جبنا”.