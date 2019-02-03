استدعاء 106 مركبات ” هوندا ” 2019 لوجود خلل بالمكابح

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 106 مركبات، هوندا ” Odyssey ” 2019؛ وذلك لوجود خلل في نظام المكابح الخلفية. وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذا الخلل قد يؤدي إلى تقليل أداء الفرامل؛ مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

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