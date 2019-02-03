تعرف سبب جولة أمير قطر الأسيوية الأخيرة .. فيديو

كشفت قناة مباشر قطر المعارضة المعنية بفضح تنظيم الحمدين الحاكم فى دولة قطر، سر الجولة الأسيوية لتميم بن حمد.

وقالت القناة، فى تقرير بثته عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، إنه فى ظل حالة الانهيار الدبلوماسى للنظام القطرى بدأ يلتمس الدعم من دول جديدة، فكانت وجهته دول شرق آسيا.

وأضافت القناة: "إلا أن تلك الدول يبدو أنها لم تكن كما طمح تميم ونظامه، فقد أثار الاستقبال منخفض التمثيل لتميم فى جولته التى بدأها بكوريا الجنوبية ثم اليابان التساؤولات وأحياناً أخرى الضحكات".

وتابعت القناة، أن الجميع تساءل عن السر وراء إرسال كوريا الجنوبية وزير المحيطات والثروة السمكية واليابان لنائب وزير الخارجية لاستقبال تميم فى زيارته الرسمية فى إجراء غير معتاد مع زعماء الدول الضيوف.