خبير دولي : قطر تمول منظمات إخوانية لتشويه صورة مصر

كشف خبير في القانون الدولي، عن قيام قطر بتمويل العديد من المنظمات الإرهابية الإخوانية لتشويه صورة مصر أمام العالم .

وقال خبير في القانون الدولي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، إن قطر تقوم بتمويل العديد من المنظمات الحقوقية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، لتشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية .. مشيراً إلى أن قطر تمول 20 منظمة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لإعداد تقارير مفبركة وتنافي الحقيقة عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وتقديمها إلى منظمات حقوقية دولية مثل «هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية».

وأوضح أبو سعدة، إن تلك المنظمات الإخوانية تعمل من قطر وتركيا وبعض الدول الأوروبية، التي يترأس مجلس إدارتها قيادات إخوانية من مختلف الدول العربية، وأشار إلى أن تلك المنظمات لم تستهدف مصر فقط بل تقوم أيضا ببث تقارير كاذبة عن الدول الداعية لمحاربة الإرهاب.

وأضاف أبو سعدة، إن منظمة «الكرامة»،التي تتخذ من قطر مقراً لها ويترأس مجلس إدارتها أحد القيادات الإخوانية من الجزائر تتلقى تمويلاً مباشراً من الدوحة، وكذلك منظمة «هيومان رايتس مونتير»، الموجودة في بريطانيا ويترأس مجلس إدارتها القيادي الإخواني الهارب وليد شرابي، تتلقى تمويلاً مباشراً من قطر، وتعمل مع هيومان رايتس وتمدها بالمعلومات الكاذبة عن عمليات إخفاء قسري وتعذيب في مصر.

وأسقط الشعب المصري في يونيو 2013م حكم جماعة الإخوان الذي كان يقوده الرئيس محمد مرسي، بعد عام من إنتخابه، وذلك على خلفية تزايد نفوذ الإخوان في الدولة وإقصاءه لمعظم فئات الشعب من الوظائف وخلقه فتنة طائفية ومذهبية .