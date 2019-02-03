لاهاي تصدر منتصف هذا الشهر قرارها بشأن إحتجاج واشنطن على شكوى طهران

تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي، منتصف هذا الشهر قرارها حول احتجاج الولايات المتحدة على شكوى إيران ضدها، بشأن مصادرتها لملياري دولار من أموال طهران ومؤسسات حكومية إيرانية.

ومن المتوقع أن يتلو رئيس محكمة لاهاي، عبدالقوي أحمد يوسف، قرار المحكمة في اجتماع سيعقد في 13 فبراير/شباط الحالي.

ورفعت إيران قبل نحو عامين ونصف العام شكوى إلى المحكمة، بشأن الخروق الأمريكية لمعاهدة الصداقة الموقعة بين البلدين عام 1955.

وكانت المحكمة قد أصدرت قراراً في قضية أخرى لمصلحة إيران؛ يقضي بتجميد الحظر الأمريكي في مجالات الأدوية والأجهزة الطبية والمواد الغذائية والملاحة الجوية؛ إثر شكوى رفعتها طهران استناداً إلى معاهدة الصداقة المذكورة.

وأعلنت واشنطن عقب صدور هذا القرار انسحابها من معاهدة الصداقة مع طهران، رداً على ما اعتبرته «استغلال إيران لمحكمة العدل الدولية».