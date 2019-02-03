"جيش العدل" يتبنى الهجوم على قاعدة "الباسيج" في إيران

أعلن ما يسمى بـ"جيش العدل"، السبت، مسئوليته عن الهجوم الذي استهدف، اليوم، قاعدة قوات "الباسيج" جنوب شرقي إيران.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية"، "أعلن جيش العدل مسئوليته عن الهجوم في قاعدة الباسيج في مدينة نيكشهر".

يذكر أن شخصاً قتل وأصيب خمسة آخرين، صباح السبت، بهجوم على قاعدة لقوات "الباسيج" في مدينة نيكشهر جنوب شرقي إيران.