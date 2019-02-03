رئيس وزراء السودان: المطالب الاقتصادية للمحتجين مشروعة

قال معتز موسى رئيس الوزراء السوداني: إن بعض مطالب المحتجين مشروعة ويجب احترامها، لكنّه أكد أن السبيل الوحيد للتغيير هو الانتخابات، وفقا للعين الإخبارية.

وقال رئيس الوزراء السوداني للصحفيين في الخرطوم: إن بعض مطالب المحتجين مشروعة ويجب احترامها، هناك مشكلات ويجري العمل على حلها، مشيرا إلى مشكلات السودان الاقتصادية وقلة الخدمات.

وأضاف: "لكننا في الحكومة نؤكد بأن السبيل الوحيد للتغيير هو الانتخابات"، موضحا أن حكومته "على استعداد لتوفير أعلى درجات الشفافية"، مبديا انفتاحه لدعوة "كل العالم لمراقبتها".

وتهزّ السودان احتجاجات دامية اندلعت في 19 ديسمبر/كانون الأول عندما قررت الحكومة رفع سعر رغيف الخبز 3 أضعاف، سرعان ما تحوّلت الاحتجاجات إلى مظاهرات في كافة أرجاء السودان ضد الرئيس عمر البشير الذي يحكم السودان منذ 3 عقود.

وأكد "موسى" الذي عيّنه البشير رئيسا للوزراء بموجب تعديل حكومي أجراه في سبتمبر/أيلول الماضي أن حكومته لا تنظر إلى الاحتجاجات "من زاوية مغلوب ومنتصر".

ويسود السودان غضب عارم منذ سنوات على خلفية تدهور الظروف المعيشية.

ويقول محللون، إن حركة الاحتجاج التي يشهدها السودان تشكّل أكبر تحد للبشير منذ وصوله إلى سدة الحكم قبل 3 عقود.

وفي أغسطس/آب، اختار حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم عمر البشير البالغ 75 عاما، مرشحا للانتخابات الرئاسية في 2020 لولاية ثالثة.

ويؤكد البشير أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لتغيير الحكم.