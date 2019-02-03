قتيل و5 مصابين في هجوم على قاعدة لقوات الباسيج جنوب شرقي إيران

قتل شخص وأصيب خمسة آخرون في هجوم على قاعدة لقوات الباسيج شبه العسكرية في جنوب شرق إيران. ولم يذكر التلفزيون الإيراني الذي أورد النبأ السبت، المزيد من التفاصيل حول الهجوم الذي وصفه بالإرهابي على مدينة نكشهر في إقليم سستان وبلوخستان المضطرب، وفقا للعين الأخبارية.

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