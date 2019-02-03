اتحاد الطلبة في تونس يكشف دور مراكز قطر الداعمة للإخوان

كشف قيادي في الاتحاد العام للطلبة بتونس، عن الدور المشبوه الذي تمارسه المراكز السياسية التابعة لتنظيم الحمدين القطري، مشيرا إلى أنها تهدف إلى ذرع الفكر الإرهابي داخل تونس، وإعادة تصعيد الإخوان للمشهد السياسي مجددا.

وقال رياض جراد، وهو قيادي في الاتحاد العام لطلبة تونس، أن من بين هذه المراكز هو "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، الذي يترأسه الفلسطيني عزمي بشارة.

ولم يتخل النظام القطري عن رهان تمكين الإخوان في الدول العربية، حيث أنفق المليارات على حركة النهضة التونسية لفرضها على الشعب التونسي المحب للسلام، ليعود بعدها لينفق الأموال على المراكز السياسية لاستقطاب الطلبة والشباب في تونس، من أجل توسيع قاعدة الإخوان.

وأوضح جراد في تصريحات إعلامية، أن المركز العربي للأبحاث، تلقى أموالا هائلة من إمارة الإرهاب، للتأثير على الرأي العام في تونس، وتوجيهه لاعتناق الفكر الإرهابي الشيطاني.

وتطرق القيادي في اتحاد الطلبة بتونس، إلى المضامين والموضوعات التي يتناولها المركز، مبينا أنها بعيدة كل البعد عن المضامين الأكاديمية المحايدة، والتي تتسم بالموضوعية، موضحا أنه يفتح المجال للشخصيات الإخوانية فقط للتعبير عن رأيها.

ويعتزم المركز الممول من تنظيم الحمدين إقامة ندوة في 8 فبراير/شباط الجاري، لمناقشة المحطات المهمة في الحركة الطلابية التونسية.

وقال جراد إن انعقاد هذه الندوة يتزامن مع الذكرى السادسة لاغتيال شكري بلعيد زعيم المعارضة التونسية اليساري، أحد قدماء الحركة الطلابية وعضو المكتب التنفيذي السابق للاتحاد العام لطلبة تونس، ما اعتبره استفزاز إخواني فج.

ويؤكد القيادي الطلابي أن طرح تاريخ الملف الطلابي في تونس، من قبل حفنة إخوانية هو تشويه لمسيرة نضال أجيال مستنيرة عارضت توغلهم الإرهابي.

وقال إن هذه الندوة تستضيف مجموعة من الإرهابيين الذين تربوا على ممارسة الديمقراطية بالتكفير والتفجير ورش من يخالفهم الرأي بماء النار، وهي محاولة لتزييف التاريخ والسطو على إرث الحركة الطلابية وذراعها النقابية الاتحاد العام لطلبة تونس.

يذكر أن المركز العربي للأبحاث يرأسه وزير الثقافة في عهد حكومة الإخوان (2011-2014) مهدي مبروك.

وزادت وتيرة التحركات القطرية المشبوهة في الآونة الأخيرة، داخل الساحة التونسية التى تموج بحالة من الحراك غير المشهود، مع اقتراب الانتخابات النيابية والرئاسية المقرر إجراؤها خلال الأشهر الأولى من عام 2019، والتي يرغب من خلالها تميم العار الدفع بجماعة الإخوان، ممثلة في حركة النهضة إلى صدارة المشهد مجددا، بعدما خسرت الدوحة العديد من عملائها الإقليميين خلال السنوات القليلة الماضية.

وذكرت تقارير إعلامية تونسية أن أمير قطر يحاول التسلل إلى الساحة التونسية، عبر بوابة الوساطة بين راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإخوانية، والرئيس التونسي قائد السبسي.