دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بريطانيا تعدل خططًا لإنقاذ العائلة المالكة حال وقوع شغب بسبب «بريكست»

أعادت الحكومة البريطانية تطويع خطط طوارئ لإنقاذ العائلة المالكة، وضعت أثناء فترة الحرب الباردة لتتناسب مع الأوضاع السياسية الحالية، ولتكون صالحة للتطبيق حال حدوث اضطرابات داخلية، بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وذكر مصدر في الحكومة البريطانية، لم يكشف عن هويته، أنَّ خطط الطوارئ لإنقاذ العائلة المالكة خلال الحرب الباردة قد تم «إعادة تطويعها» خلال الأسابيع الأخيرة؛ استعدادًا لاحتمال حدوث اضطرابات في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون التوصل إلى اتفاق. وفقًا لصحيفة «صنداي تايمز».

وقالت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم الأحد: إنَّ الخطط كانت موضوعة في الأصل للتعامل مع حالة وقوع هجوم نووي من الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة، وتشمل الخطط نقل الملكة ودوق أدنبره من لندن إلى مكان غير معلوم.