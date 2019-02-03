كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 10 معلومات لا يعرفها كثيرون عن الفاتيكان

تتمتع دولة الفاتيكان، بمكانة مميزة كونها قبلة الكاثوليك في العالم، لكنها تحتضن أيضا أسرار ومعلومات، قد يجهلها الكثير من الناس.

فيما يلي أهم هذه المعلومات بحسب موقع سكاي نيوز:

أصغر دولة

تتمتع الفاتيكان، التي تعتبر دولة وفق القانون الدولي، بسلطة مستقلة وفق نظام حكم ملكي مطلق يترأسه البابا. وتبلغ مساحتها نصف كيلومتر متر تقريبا. وللفاتيكان جواز سفر وطوابع بريد ولوحات سيارات وعلم ونشيد خاص بها.

مدينة الموتى

في القرن الرابع الميلادي، أصبحت المسيحية الديانة الرسمية في إيطاليا، وشيدت كاتدرائية فوق مكان دفن القديس بطرس، في القرن السادس عشر. وتقع الكاتدرائية الحالية فوق مدينة تحتوي رفاة مسيحيين قضوا في سنة 64 ميلادية.

مسلة ساحة القديس

نقلت قوات نيرو “العمود العظيم” (المسلة)، الذي يتكون من قطعة واحدة تزن 350 طنا من الغرانيت، من هليوبوليس إلى مكانها الحالي في ساحة القديس بطرس. وكانت قد بنيت لأحد الفراعنة قبل أكثر من 3000 عام.

رفض المغادرة

بعد توحيد إيطاليا عام 1870، توترت العلاقة بين الحكومة والكنيسة، إذ وضعت الأولى يدها على أراضي الثانية. ورفض الباباوات الاعتراف بالدولة، واعتصموا في الفاتيكان لمدة 60 عاما تقريبا.

الاعتراف بالدولة

وقعت الحكومة الإيطالية والكنيسة في عام 1929 اتفاقية تم بموجبها الاعتراف بالفاتيكان دولة مستقلة، ومنحت الدولة الكنيسة تعويضا ماليا عن المناطق التي أصبحت تحت سيطرتها.

المقر الجديد

بعد أن استقر الباباوات في فرنسا لفترة طويلة، انتقل مقر الكنيسة إلى روما عام 1377 ميلادي، وبدأ الباباوات باستخدام الفاتيكان مقرا للحكم والسكن منذ ذلك العام إلى يومنا هذا.

حرس سويسري

يحرس البابا بشكل شخصي حرس سويسري، وهذا التقليد موجود منذ عام 1509 حين قام البابا يوليوس باستئجار قوة سويسرية لحمايته، ليكون بمثابة “أصغر جيش في العالم”.

نفق للهروب

يوجد نفق يربط الفاتيكان مع قلعة سانت أنجيلو على ضفاف نهر تيبر، وقد تم تشييده في عام 1277 بهدف تأمين الهروب للباباوات في حالات الخطر. وقد أنقذ النفق بابا الفاتيكان في عام 1527.

شعب الفاتيكان

يبلغ عدد السكان الحاملين لجنسية دولة الفاتيكان حوالي 600 شخص، وفق إحصاءات عام 2011، يعيش معظمهم خارج البلد، ويعملون في مناصب كنسية في عدة دول بالعالم.

مرصد فلكي

تمتلك الفاتيكان تلسكوبا باسمها في الولايات المتحدة الأميركية لرصد النجوم، وتقوم بإجراء أبحاث من خلال التلسكوب الذي يقع على قمة جبل غراهام جنوب شرقي ولاية أريزونا.