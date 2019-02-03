سوء الأحوال الجوية تدفع وزارة اعمارة إلى منع تراخيص الرحلات المنظمة

طالبت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، من المديرين الإقلميين للوزارة، أول أمس السبت، عدم منح رخص الرحلات المنظمة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت الوزارة في مراسلتها المستعجلة، أن التوقعات تنذر بتساقط أمطار وثلوج قوية بالمملكة خلال نهاية الأسبوع، والتي قد تشكل خطرا على مستعملي الطريق.

وأضافت وزارة عمارة في المراسلة ذاتها، أنها تمنع من جميع مديرياتها عدم منح الرخص الاستثنائية للرحلات المنظمة