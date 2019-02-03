طالبت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، من المديرين الإقلميين للوزارة، أول أمس السبت، عدم منح رخص الرحلات المنظمة بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقالت الوزارة في مراسلتها المستعجلة، أن التوقعات تنذر بتساقط أمطار وثلوج قوية بالمملكة خلال نهاية الأسبوع، والتي قد تشكل خطرا على مستعملي الطريق.
وأضافت وزارة عمارة في المراسلة ذاتها، أنها تمنع من جميع مديرياتها عدم منح الرخص الاستثنائية للرحلات المنظمة
كانت هذه تفاصيل خبر سوء الأحوال الجوية تدفع وزارة اعمارة إلى منع تراخيص الرحلات المنظمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.