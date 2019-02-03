كريستيانو: أنا سعيد بالأهداف وليس بالنتيجة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكر النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أن فريقه يوفنتوس الإيطالي ارتكب بعض الأخطاء التكتيكية أمام نظيره بارما، ما أسفر عن وقوعه بفخ التعادل بثلاثية لكل منهما، أمس السبت.

وأوضح كريستيانو، في تصريحات نقلتها صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية "أنا سعيد بالأهداف وليس بالنتيجة، لكن هذه هي كرة القدم".

وتابع "من وجهة نظري، بارما لم يصنع أي شيء مميز.. فقط في نهاية المباراة خفضنا الرتم قليلا، وتلقينا هدف التعادل".

وأضاف "ارتكبنا أخطاء تكتيكية، نحن لسنا متعبين.. نعرف أن العالم بأكمله يراقب يوفنتوس، لأننا أفضل فريق، نحن هادئون ونعرف أنه سيكون عامًا عظيمًا.. لا يوجد قلق، سيكون موسمًا مميزًا ليوفنتوس".

وسجل رونالدو هدفين ليتصدر جدول ترتيب هدافي الكالتشيو، برصيد 17 هدفًا.