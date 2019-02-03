اعتقالات بالضفة واستهداف للمزارعين بقطاع غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات في الضفة الغربية وعند السياج الأمني بقطاع غزة، تم خلالها اعتقال 14 فلسطينيا، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

واعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم، 5 شبان فلسطينيين بعد تجاوزهم السياج الشائك شرق قطاع غزة، كما لاحقت زوارق الاحتلال مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر شمالي قطاع غزة وضخت المياه نحوها.

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، 4 مواطنين من مخيم العروب، عقب دهم منازل ذويهم في المخيم، وتفتيشها، وهم: كريم مسلم أبو سل، وعبيدة عماد الراعي، وحسين يوسف جوابرة، وهيثم البدوي.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، وسلمت الأسير المحرر زيد أكرم القواسمي بلاغا لمراجعة مخابراتها.

أما في محافظ بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة مواطنين بينهم أب ونجلاه، وذلك بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

والمعتقلون: حاتم إبراهيم ديرية، ويوسف حاتم ديرية، وموسى حاتم ديرية، من بيت فجار قضاء بيت لحم، ومحمد سليمان أبو مفرح، ومحمد نايف أبو مفرح من بلدة تقوع، وكريم مسلم أبو سل، وعبيدة عماد الراعي، وحسين يوسف جوابرة، وهيثم البدوي، من مخيم العروب قضاء الخليل.

وفي قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم الأحد، النيران تجاه الأراضي الزراعية وصيادي العصافير، جنوب القطاع.

ووفقا لشهود عيان، فإن جنود الاحتلال فتحوا نيران رشاشاتهم بشكل مكثف تجاه صيادي العصافير في منطقة الفراحين شرقي محافظة خان يونس، دون إصابات.

كما أطلقت قوات الاحتلال نيرانها تجاه الأراضي الزراعية شرقي محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، دون إصابات.