"نتفليكس" تعتزم إطلاق مسلسل تركي آخر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعتزم شركة بث المحتوى الترفيهي "نتفليكس"، إطلاق مسلسل تركي جديد في الموسم القادم، من بطولة النجمان، كنان إميرزلي أوغلو، الذي اشتهر في العالم العربي بـ"عمار الكوسوفي"، والنجمة جانسو ديري، في تطور ملحوظ في مدى اهتمام المنصة الأميركية بالمحتوى التركي.

وتبدأ عمليات التصوير في حزيران/ يونيو المقبل، تحضيرا للموسم الجديد، على أن يكون المسلسل من النوع الذي يحمل دراما مشوقة في أحداثه وقصته والسيناريو المعد له، بحسب ما نقلت صحيفة "تركيا".

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإنه جرى الاتفاق مع الكوسوفي على المسلسل، على أن تشاركه بطولة المسلسل جانسو ديري، الأمر الذي تفاعل معه عشاق النجمين في وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعتبر هذا المسلسل هو الثاني من ضمن مشاريع الشبكة العالمية لإنتاج المسلسلات في تركيا، حيث سبق أن أنتجت الشبكة مسلسل "الحارس"، وحقق نجاحا كبيرا، ليتم الإعلان عن مشروعين آخرين، من بينهما العمل الجديد بين الكوسوفي وديري.

ويعتبر العمل أول مسلسل يجمع بين النجمين، بعد مسلسل "إيزيل" في العام ٢٠٠٩، حيث لمع نجميهما، رغم الأعمال الفنية الكثيرة التي شاركا بهما في السنوات التالية.

وحققت المسلسلات التركية نجاحا ملحوظا، خلال السنوات العشر الأخيرة، على شاشات 142 دولة، بحجم تصدير بلغ قرابة 350 مليون دولار.

وتتصدر المسلسلات التي تُنتجها هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية، وفي مقدمتها "قيامة أرطغرل"، قائمة الاهتمام العالمي، إذ تُعرض تلك المسلسلات على شاشات نحو مئة دولة، ويتابعها مئات الملايين من المشاهدين.