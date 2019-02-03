انت الان تتابع تفاصيل خبر بلومبيرغ: هذا ما فقده أبرز أثرياء السعودية بعد الخروج من "الريتز" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 فبراير 2019 09:50 صباحاً - استعرضت شبكة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأمريكية أبرز أثرياء السعودية وأمرائها الذين أُفرج عنهم مؤخراً عقب إعلان الديوان الملكي انتهاء التسويات المالية معهم، وجمع 107 مليارات دولار منهم، متمثلة في سيولة مالية وعقارات وشركات وأوراق مالية.

وأكدت الوكالة، اليوم الأحد، أن أثرياء السعودية ممن تعرضوا للاعتقال في فندق "الريتز كارلتون"، بالرياض قبل نهاية عام 2017، خسروا الكثير من أصولهم المالية مقابل الحصول على حريتهم.

وقالت الوكالة: "بعد ما يقرب من 15 شهراً من عملية اعتقال واحتجاز شملت العشرات من أغنى رجال السعودية، أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن المهمة أُنجزت بنجاح، وأنها كانت مربحة".

وبحسب "بلومبيرغ"، فإن جميع من أُفرج عنهم من معتقلي "الريتز" وُضعوا تحت المراقبة ومُنعوا من السفر، كما أن حركتهم داخل البلاد مقيَّدة إلى حد كبير.

وكانت لجنة مكافحة الفساد التي يرأسها بن سلمان أعلنت أن العملية نجحت في جمع 107 مليارات دولار من 87 شخصاً، وهي عبارة عن سيولة مالية وعقارات وشركات وأوراق مالية.

وكان ولي العهد السعودي قد أعلن في مقابلة مع "بلومبيرغ" قبل أربعة أشهر، أنه تم جمع 35 مليار دولار من المحتجزين، غير أن حقيقة ما تم التفاوض عليه وما دُفع يبقى غامضاً وغير واضح، بسبب صعوبة الوصول إلى المعلومة في بلد مثل السعودية وأيضاً غموض السوق فيها، وفق الوكالة الأمريكية.

وأوضحت الوكالة أنه نادراً ما تكشف الشركات التي يتم تداولها عن بياناتها المالية، في حين تبقى العقارات هي الأصول المالية المفضلة لدى السعوديين، وهي في الغالب محجوبة، لا أحد يعرف عائداتها، خاصة تلك التابعة للأثرياء.

وأبرزت "بلومبيرغ" الضوء في تقريرها، على الملياردير السعودي - الأثيوبي محمد العمودي الذي أفرج عنه الأحد الماضي بعد احتجازه بمكان غير معلوم بتهم تتعلق بالرشوة والفساد، وهو أخر الخارجين من "الريتز".

وقدرت وكالة "بلومبيرج" أن العمودي لم يعد يملك أكثر من 1,4 مليار دولار بعد أن كانت ثروته تقدر بنحو 8,7 مليار دولار.

ويعد العمودي ثاني أغنى شخصية في السعودية، واعتقل بتهم تتعلق بالفساد والرشوة، وهو الذي كون ثروته من خلال عقد حصل عليه في فترة الملك فهد، وأغلب أصوله المالية خارج السعودية.

ويمتلك العمودي أكبر شركة وقود في السويد، وهو أكبر مستثمر فردي في بلده اثيوبيا، حيث يمتلك مناجم للذهب وفنادق وساحات زراعية، وفق الوكالة.

وبينت أن شركات الملياردير السعودي الأثيوبي في الخارج استمرت بالعمل اثناء احتجازه، ولكن تم وضع أصوله السعودية تحت المراقبة، حيث يمتلك محطات للغاز وشركاته هندسية.

ونقلت "بلومبيرج" عن أحد مديري شركاته الذي التقى به عقب خروجه من السجن، قوله إن "العمودي يتمتع بصحة جيدة وفي حالة معنوية جيدة".

الوليد بن طلال

وقدرت الوكالة الأمريكية قيمة ما فقدته ثروة الأمير السعودي الوليد بن طلال خلال اعتقاله بقرابة 9 مليار دولار من قيمة ثروته البالغة 15 مليار دولار، بسبب التسوية المالية التي عقدها أثناء اعتقاله في "الريتز".

وأكدت أن الوليد قضى نحو 83 يوماً في السجن وخرج من المعتقل وقد بدت عليه علامات النحافة.

وكان الوليد، قال في مقابلة سابقة مع "بلومبيرج" بعد الإفراج عنه إنه وقع تفاهماً سرياً مع الحكومة، والعمليات التجارية لإمبراطورتيه عادت إلى طبيعتها، على الرغم من أن سهم مجموعته الاستثمارية" المملكة القابضة" انخفض بنحو 22% منذ اعتقاله.

ويعد الوليد أغنى شخصية سعودية، وفي أكتوبر الماضي وقعت المملكة القابضة قرضاً بقيمة مليار دولار، وهو أول تمويل لها منذ القاء القبض على الوليد، ويقال أنه قد مُنع من السفر للخارج، وهو الذي يمتلك نحو 2,6 مليار دولار من أصوله خارج منطقة الشرق الأوسط.

صالح كامل

وكشفت الوكالة الأمريكية أن رائد الاعمال المالية والتمويلية، صالح كامل الذي خرج من "الريتز" بعد تسوية مالية، لم يتبق لديه من ملياراته الثلاثة سوى 700 مليون دولار..

ويعد كامل رائد التمويل الإسلامي الحديث، وتنبع ثروته من مجموعة البركة المصرفية التي تتخذ من البحرين مقراً لها وشركة دله البركة وهي شركة قابضة مترامية الأطراف تسيطر على اعمال الرعاية الصحية والعقارات والصناعات الغذائية، حسب "بلومبيرج".

وكان كامل واحداً من كبار رجال الإعلام في السعودي في سبعينات القرن الماضي، وأسس إحدى أولى شركات الإنتاج التلفزيوني في البلاد، وهو من أوائل الذين استثمروا في قطاع الاعلام في الشرق الأوسط.

أما فواز الحكير أحد الذين أفرج عنهم مؤخراً من فندق "الريتز" فخسر قرابة 400 مليون دولار. والحكير أحد مؤسسي شركة "فواز الحكير" وهي مؤسسةتجزئة شكلها مع إخوانه في العام 1990، وقد أفرج عنه بعد التوصل إلى تسوية مالية بحسب أحد كبار المسؤولين السعوديين.