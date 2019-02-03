لدواع أمنية.. إخلاء مطار «بريسبان» في أستراليا

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أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم السبت، أنها أجلت المسافرين عن مطار «بريسبان» شرقي البلاد لسبب طارئ، إذ كتبت شرطة ولاية كوينزلاند على تويتر: «تم إخلاء المطار الدولي، وننصح المسافرين بالإحجام عن ارتياد المطار المذكور في الوقت الراهن، لأن الشرطة تعمل هناك». وذكرت وسائل إعلام محلية، أن إعلان الطوارئ في المطار المشار إليه، جاء نتيجة لوجود رجل مسلح بسكين في إحدى صالاته، وانتشار أنباء تحدثت عن خطر تفجير قنبلة في مرافق المطار، لافتة إلى تسجيل انتشار مكثف للشرطة ورجال الأمن والإسعاف والطوارئ في المطار ومحيطه، وفقًا لما ذكرته "روسيا اليوم".
وأعلنت الشرطة الأسترالية، أنه تم اعتقال شخص عقب إخلاء الصالة الدولية في مطار بريسبان، بعدما أفاد شهود عيان بمشاهدتهم لشخص يحمل سكينا. ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية، اليوم السبت، عن الشرطة قولها إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات، مشيرة إلى أن قواتها تقوم حاليا بعمليات تفتيش في الصالة الدولية بالمطار،
وأعلنت الشرطة الأسترالية، أنه تم اعتقال شخص عقب إخلاء الصالة الدولية في مطار بريسبان، بعدما أفاد شهود عيان بمشاهدتهم لشخص يحمل سكينا.
ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية، اليوم السبت، عن الشرطة قولها إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات، مشيرة إلى أن قواتها تقوم حاليا بعمليات تفتيش في الصالة الدولية بالمطار، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضافت الشرطة أنه تم احتواء الموقف عقب الحادث الذي قال شهود عيان إنه وقع في قاعة الطعام بالطابق العلوي، إلا أنها حذرت المواطنين من التواجد في الصالة الدولية.
بدوره أعرب مطار بريسبان عن أمله في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" في عودة حركة العمل بالمطار إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن.
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