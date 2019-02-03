انت الان تتابع لدواع أمنية.. إخلاء مطار «بريسبان» في أستراليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم السبت، أنها أجلت المسافرين عن مطار «بريسبان» شرقي البلاد لسبب طارئ، إذ كتبت شرطة ولاية كوينزلاند على تويتر: «تم إخلاء المطار الدولي، وننصح المسافرين بالإحجام عن ارتياد المطار المذكور في الوقت الراهن، لأن الشرطة تعمل هناك». وذكرت وسائل إعلام محلية، أن إعلان الطوارئ في المطار المشار إليه، جاء نتيجة لوجود رجل مسلح بسكين في إحدى صالاته، وانتشار أنباء تحدثت عن خطر تفجير قنبلة في مرافق المطار، لافتة إلى تسجيل انتشار مكثف للشرطة ورجال الأمن والإسعاف والطوارئ في المطار ومحيطه، وفقًا لما ذكرته "روسيا اليوم".

وأعلنت الشرطة الأسترالية، أنه تم اعتقال شخص عقب إخلاء الصالة الدولية في مطار بريسبان، بعدما أفاد شهود عيان بمشاهدتهم لشخص يحمل سكينا. ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية، اليوم السبت، عن الشرطة قولها إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات، مشيرة إلى أن قواتها تقوم حاليا بعمليات تفتيش في الصالة الدولية بالمطار،