الثلج يغطي مناطق كبيرة من المملكة المتحدة

دبي - بواسطة محمد فارس مشاهد شتوية مذهلة لمناطق متفرقة حيث تغطي الثلوج مساحات واسعة من المملكة المتحدة. أطفال في منطقة دورسيت جنوبي إنجلترا يتزلجون مستغلين إقفال مدارسهم بسبب الثلوج. © Getty Images

أطفال في منطقة دورسيت جنوبي إنجلترا يتزلجون مستغلين إقفال مدارسهم بسبب الثلوج.

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