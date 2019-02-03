السودان يكشف عن الدولة «سبب الاحتجاجات المتواصلة»

اليوم الجديد

كشف السودان عن الدولة التى يعتبرها سببا في الاحتجاجات المتواصلة على أراضيه منذ أكثر من شهر.

وقال رئيس الوزراء السوداني، معتز موسى، إن انفصال جنوب السودان سبب أزمة اقتصادية كبيرة للسودان، بفقدان "الدولة حوالي 90 % من إيرادات النقد الأجنبي".

وطالب موسى أن ينظر المحتجون إلى السودان بعد الانفصال، مؤكدا "السودان قبل الانفصال ليس هو ذات الدولة بعد الانفصال"، حسب سودان تربيون.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن السودان لم يطلب أى عون خارجي لاجتياز الأزمة، "لأن الحلول موجودة في الداخل".

اندلعت الاحتجاجات في السودان،...