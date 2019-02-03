هذه الرياض وليست المالديف... فيديو جديد للوليد بن طلال عن 3 أشياء

اليوم الجديد

نشر الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، مقطع فيديو، قال إنه من العاصمة السعودية الرياض.

وكتب الوليد على "تويتر"، أمس السبت 2 فبراير: "صباح اليوم بالبر".

وقال الأمير السعودي إن هذا الفيديو يرصد 3 أشياء تجتمع في مكان واحد، هي الصحراء والماء والضباب، مضيفا: "هذه الرياض وليست المالديف".

ويظهر في الفيديو الملياردير السعودي واقفا بجوار الماء، في موقع لم يذكره.

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