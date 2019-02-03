اليوم الجديد
نشر الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، مقطع فيديو، قال إنه من العاصمة السعودية الرياض.
وكتب الوليد على "تويتر"، أمس السبت 2 فبراير: "صباح اليوم بالبر".
وقال الأمير السعودي إن هذا الفيديو يرصد 3 أشياء تجتمع في مكان واحد، هي الصحراء والماء والضباب، مضيفا: "هذه الرياض وليست المالديف".
ويظهر في الفيديو الملياردير السعودي واقفا بجوار الماء، في موقع لم يذكره.
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كانت هذه تفاصيل خبر هذه الرياض وليست المالديف... فيديو جديد للوليد بن طلال عن 3 أشياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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