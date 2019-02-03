سليمان: البابا يبارك اليوم الخليج العربي والامارات واللبنانيين الذين تحضنهم في ربوعها

أشار الرئيس السابق ​ميشال سليمان​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "​البابا فرنسيس​ يبارك اليوم ​الخليج العربي​ و​الامارات​ واهلها وال​لبنان​يين الذين تحضنهم في ربوعها. لنصلي معاً مسلمين ومسيحيين لترسيخ السلام والوئام في بين ​الطوائف​ في ​العالم​ على غرار ما هو حاصل في وطننا لبنان.

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