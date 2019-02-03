قبيسي: توفيق الحكومة مشروط بإداء سليم وحرص على المال العام ومحاربة الفساد

اعتبر عضو المكتب السياسي ل​حركة امل​ النائب ​هاني قبيسي​، في تصريح من بلدة حبوش ان "التمسك بالمثلث الذهبي وحدة ​الجيش​ والشعب والمقاومة هم ادوات النصر الحقيقية ونحن اليوم على ابواب مرحلة جديدة على الساحة ال​لبنان​ية فبالأمس شكلت ​الحكومة​ وهذه الحكومة التي انتظرناها طويلاً نتيجة مناكفات وحسابات سياسية وسعي لانتصرات وتحقيق مكاسب والاغلب كان متخل عن مصلحة لبنان والان نحن نبارك للشعب اللبناني ولادة هذه الحكومة".

ولفت الى أن "لبنان عليه ان يخرج من هذه الظلمة التي سيطرت لتسعة اشهر في ظل واقع ​اقتصاد​ي صعب ومرير وليس على الدولة فقط بل على الناس البعض يقول ان الواقع الاقتصادي للدولة صعب وخطر ووصل الى حافة الهاوية وانا اقول اليوم ان الواقع الاقتصادي للمواطن اصبح اصعب وجيوب الناس فارغة والوضع مرير"، مشددا على أنه "علينا ان نسعى من خلال هذه الحكومة لنقل لبنان الى واقع افضل بمعالجة الامور الاقتصادية التي تهدد الوطن والكيان والتي تجعل لبنان بلد ضعيف امام كل التحديات والمسؤولية كبيرة على هذه الحكومة بأن تعمل على معالجة كل الملفات التي تشكل خطراً على لبنان فالهدر والفساد هما اخطر امران على اقتصاد لبنان وعلى شكل الدولة ومضمونها فلا توجد ثقة من المواطن لان اغلب من يعمل في الدولة هو مشارك بالفساد".

ورأى قبيسي أن "الفساد اصبح منظومة خطرة على الساحة اللبنانية وعلى الحكومة مقارعتها ومحاربتها لكي نتمكن من ان نحمي هذا البلد وبالتالي لا يمكن ان يكون هناك هدر في مؤسسة واحدة هي ​كهرباء لبنان​ اكثر من ملياري ​دولار​ في ​السنة​ فمسؤولية الحكومة تحسين الواقع الاقتصادي"، معتبرا أن "الشعب اصبح على حافة الجوع كحال الدولة التي اصبحت على حافة الهاوية اقتصادياً ومن الضروري ان تبدأ الحكومة. بمعالجة كل ما يثقل كاهل الدولة وكاهل المواطن نتمنى لهذه الحكومة التوفيق ولكن هذا التوفيق مشروط بإداء سليم وحرص على المال العام و​محاربة الفساد​ ومواجهة الاخطار الخارجية من ​ارهاب​ وغيره من الصهاينة وغيرهم وعلى الحكومة ان تفتح ابواب اقتصادنا امام عالم عربي اقفلوا ابوابه بوجهنا وامام عالم غربي يحاصرنا والمطلوب من هذه الحكومة ان تثبت جدارتها حتى نعطيها ثقتنا".