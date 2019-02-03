الحرس الثوري: اذا تآمرت علينا اوروبا فسنرد بطفرة استراتيجية بصناعة الصواريخ

اكد نائب القائد العام لقوات حرس ​الثورة الاسلامية​ العميد ​حسين سلامي​ أن "تعزيز قدرات ​ايران​ الصاروخية استراتيجية لن تتوقف أبدا ولا يمكن لأحد كبحها"، مشددا على أنه "اذا تآمرت علينا ​اوروبا​ فسنضطر حينها للتوجه لإحداث طفرة استراتيجية بصناعة ​الصواريخ​".

ولفت إلى أن "قدراتنا الصاروخية واحدة من أركان قوة الردع الايرانية في ظل التهديدات التي يتعرض لها البلد"، مشيراً إلى أنه "إذا سعت الدول الأوروبية أو غيرها للتآمر علينا عبر نزع ​السلاح​ الصاروخي لايران فسنضطر حينها للتوجه لإحداث طفرة استراتيجية بصناعة الصواريخ".

وأشار إلى "اننا أوصي الجميع ألا يفاوضونا حول قدراتنا الصاروخية"، لافتاً إلى "الانسحاب الاميركي من ​سوريا​"، قائلا: "هذا القرار الاميركي لم يكن خيارا وانما كان اضطرارا لتجنب المزيد من الهزائم".

وحذر ​اسرائيل​ من انه "لا عمق استراتيجي له وانه يسوق نفسه باتجاه الفناء"، مضيفا ان "الاسرائيليين اذا ارادوا شن حرب محدودة علينا فانها لن تبقى محدودة ولو اشعلوها فسيكون فيها هلاكهم"، مشيراً إلى أنه "لو لم نحارب ​الارهاب​ لكانت التفجيرات تهز قلب اوروبا وعلى الاوروبيين ان يشكروا تصدينا للارهاب".