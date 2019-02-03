متظاهرون بفنزويلا يقطعون أكبر الشوارع الرئيسية فى كراكاس

قطع متظاهرون حركة المرور في شارع فرانشيسكو فاغارد أكبر الشوارع الرئيسية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، استمرارا لحركة الاحتجاج المناهضة للحكومة.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصدر في الشرطة الفنزويلية القول "إن المتظاهرين شرعوا في حرق إطارات السيارات بعد مسيرة نظمتها المعارضة في المنطقة؛ مما تسبب بقطع حركة السير على هذا الشريان المروري الهام".
ونظمت عدة مسيرات في أنحاء فنزويلا شارك فيها أنصار الرئيس نيكولاس مادورو، وخصمه السياسي رئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو، الذي نصّب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.
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