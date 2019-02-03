قرقاش: مؤتمر وارسو فرصة لتوجيه رسالة موحدة إلى إيران

أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عن تأييد بلاده المبادرة الأميركية لعقد اجتماع في وارسو لمناقشة أزمات الشرق الأوسط، معتبراً إياه "فرصة لتوجيه رسالة موحدة إلى إيران بشـأن هواجس المجتمع الدولي من نشاطاتها وتدخلاتها المقلقة في المنطقة".
وأشار قرقاش في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى الاجتماع التشاوري العربي الذي عقد في العاصمة الأردنية بمشاركة وزراء خارجية كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين ومصر والأردن، آملاً في اتخاذ "المزيد من الخطوات الإيجابية لتعزيز التنسيق العربي للحد من التدخلات الإقليمية المتزايدة في المنطقة العربية".
من ناحية ثانية، اعتبر قرقاش أن "الزيارة التاريخية للبابا فرنسيس إلى الإمارات هدفها سر الصورة النمطية التي تشكلت خلال السنوات الأخيرة عن الإسلام"، مشيرا إلى أن البابا "سيقيم قداساً ويتوقع أن يشارك فيه الآلاف من المسيحيين المقيمين في الإمارات وفي المنطقة".
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